Rohingya in Burma: Flucht ohne Ziel

WIN/ EPA-EFE/ REX/ Shutterstock

Fliehende Rohingya in Burma: Bei Gefechten zwischen muslimischen Rebellen und Sicherheitskräften wurden am Wochenende mehr als hundert Menschen getötet. Die Gefechte haben viele Unbeteiligte in die Flucht getrieben.