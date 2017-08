AP Nicht nur in Barcelona trennen sich die Wege zweier Superstars, auch in der NBA scheint ein großer Bruch bevorzustehen. Kyrie Irving, wichtigster Helfer von Superstar LeBron James bei den Cleveland Cavaliers, hat keine Lust mehr, die zweite Geige zu spielen.

AP Zusammen mit James zog Kyrie Irving dreimal in Folge in die NBA-Finals ein und holte 2016 den Titel. Trotzdem war er nicht mehr der Star in Cleveland - wie vor der Ankunft von "King" James. Diesen Status als Leitwolf scheint der Point Guard zu vermissen. Er soll seinen Verein gebeten haben, ihn zu transferieren.

AP In der NBA geht es immer darum, wer der Star im Team ist. Deswegen sind Machtkämpfe nicht selten. Das längste Ringen um die Alpha-Rolle lieferten sich vermutlich Shaquille O'Neal und Kobe Bryant bei den LA Lakers. Es dauerte acht Jahre an und bescherte dem Klub drei Meisterschaften in Folge.

AP O'Neal beklagte sich, der Verein wolle es stets Bryant recht machen. Der über Jahre schwelende Streit gipfelte irgendwann darin, dass O'Neal einen Wechsel forderte. Miami griff zu und als neuer Center holte der Center seine vierte Meisterschaft mit den Heat.

DPA Den großen Hahnenkampf der Neunzigerjahre im deutschen Fußball lieferten sich Jürgen Klinsmann und Lothar Matthäus. Beide Stars kannten sich von Inter Mailand und aus der deutschen Nationalmannschaft - und mussten es auch beim FC Bayern miteinander aushalten.

Getty Images Klinsmann störte sich an der Nähe von Matthäus zu den Boulevardmedien. Diese schienen nicht bemüht, den Zwist der beiden besänftigen zu wollen. Der Streit eskalierte, als Klinsmann und weitere Spieler 1996 bei Bundestrainer Vogts den Rauswurf von Matthäus erwirkt haben sollen. Beim FC Bayern überließ Klinsmann Matthäus das Feld und wechselte zu Sampdoria Genua.

imago Toni Kroos galt als das Jahrhundertalent der Bayern. Doch als es darum ging, das bei einer Vertragsverlängerung auch finanziell zu würdigen, zögerte der Verein. Kroos verzichtete auf den ihm angedachten Thron, überließ seinen Konkurrenten Schweinsteiger und Thiago die Münchener Schaltzentrale und wechselte zu Real Madrid.

DPA Bei seinem neuen Verein lief es in der Folge sehr gut für Kroos. Mit Real Madrid wurde er spanischer Meister und gewann zweimal in Folge die Champions League. Der Mittelfeldspieler hatte an den Erfolgen einen entscheidenden Anteil.

Getty Images Luís Figo, Zinédine Zidane, Ronaldo, David Beckham - ab der Jahrtausendwende hortete Real Madrid die Superstars. Dass im Maschinenraum der Franzose Claude Makélélé alles am Laufen hielt, wurde dabei gern übersehen. Auch von den Vereinsbossen, als es um eine Gehaltsanpassung ging. Makélélé zog beleidigt von dannen.

Getty Images Beim FC Chelsea wurde er zwar auch nicht zum absoluten Superstar, doch er fühlte sich gewürdigt. Dort gewann der Franzose zweimal die Meisterschaft und mehrere nationale Pokale. Real hingegen suchte über etliche Jahre nach einem Spieler wie Makélélé, der inmitten der Stars als zuverlässige Schaltzentrale wirkt.

AP Der Edelhelfer ist im Radsport eine zentrale Figur - doch schon per Definition nie der Star. Lance Armstrong hortete über die Jahre seiner großen Erfolge zahlreiche hochtalentierte Helfer wie Levi Leipheimer oder Tyler Hamilton. Sein bekanntester Adjutant war vermutlich Floyd Landis. Doch auch dem wurde diese Rolle irgendwann zu klein.

Getty Images Zu drei Tour-Siegen verhalf Landis Armstrong. Doch bei seinen Fähigkeiten wurde es ihm zu wenig, ständig nur seinen Kapitän über die Berge zu ziehen. Er nahm das lukrative Angebot von Phonak an, um selbst im Rampenlicht zu stehen und auf den Toursieg zu fahren. Dieser Erfolg war ihm 2006 beschieden – ein zweifelhafter Triumph, der später wegen nachgewiesenen Dopings aberkannt wurde.

imago Auch in der Formel 1 geht es seither darum, wer im Rennstall von beiden Fahrern die Nummer Eins ist. Nie war das Duell brisanter als bei Alain Prost und Ayrton Senna. Beide Fahrer fuhren ab der Saison 1988 zusammen bei McLaren. Das Rennen um die Alpha-Rolle im Team war auch der Wettkampf um die Weltmeisterschaft. Das Verhältnis der Fahrer zueinander war sehr unterkühlt.