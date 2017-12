National-Geographic-Fotowettbewerb: Ommmm

Es scheint, als würde er sich hinter dem Baum verstecken. Ein wenig schüchtern lugt der Orang-Utan herüber in die Kamera von Jayaprakash Joghee Bojan, der selbst knietief im Wasser stand, als er das Foto machte. Das Bild aus Borneo in Indonesien gewann den ersten Platz in der Kategorie "Wildlife" beim "National Geographic Nature Photographer of the Year Contest".