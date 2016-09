Kym Illman / 2016 National Geographic Nature Photographer of the Year

Junge, abenteuerlustige Löwen aus der Nähe fotografieren? Klar, kein Problem - aber doch besser mit einem ferngesteuerten Kameraauto. So hat es jedenfalls der australische Fotograf Kym Illman bei seinem Beitrag für den Wettbewerb "National Geographic Nature Photographer of the Year" getan. Die diesjährige Ausgabe des Wettbewerbs läuft noch bis zum 4. November - aber hier schon mal einige Bilder.