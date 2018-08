New-Orleans-Bildband: Wo Musik die Luft erfüllt

Alexis Pazoumian

Von der Gospelkirche bis zum Trompetenspiel auf der Straße, vom Jazzclubs bis zur Schulband: Musik ist in Tremé, einem Stadtviertel von New Orleans, allgegenwärtig. Der Fotograf Alexis Pazoumian zeigt in seinem Bildband "Faubourg Treme" die Menschen, die hier leben - und welche Bedeutung Musik für ihre Gemeinschaft hat.