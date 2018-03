Fotostrecke: SUV-Sause im Big Apple

Tom Grünweg

Cross Sport heißt die etwas schnittigere Variante des VW Atlas. Offiziell läuft der um ein paar Zentimeter gekürzte und zum Fünfsitzer degradierte XXL-Geländewagen noch als Studie, und ob es seinen Plug-in-Hybrid tatsächlich in Serie gibt, ist noch offen. Doch hat VW in die US-Fabrik in Chattanooga bereits 340 Millionen Dollar investiert, um das "SUV-Coupé" zum nächsten Jahr in den Handel zu bringen. Allerdings wohl nur in den USA.