Hotline zwischen Nord- und Südkorea: Ein Draht zum Diktator

REUTERS/ Yonhap

Die Telefonleitung am Grenzort Panmunjom steht wieder: Nordkorea hat nach fast zweijähriger Unterbrechung einen Kommunikationskanal mit dem Süden wiedereröffnet. Das Bild zeigt einen südkoreanischen Beamten in der Zentrale an der Grenze.