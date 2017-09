Anwälte, Ankläger, Gutachter: Die wichtigsten Personen im NSU-Prozess

REUTERS

Beate Zschäpe: Sie muss sich als Mittäterin bei allen zehn Morden verantworten, die Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt zur Last gelegt werden. Mit den beiden inzwischen toten Neonazis soll sie die Terrorvereinigung NSU gebildet haben. Zschäpe ist außerdem wegen schwerer Brandstiftung und Mittäterschaft bei zwei Sprengstoffanschlägen sowie 15 Raubüberfällen angeklagt. Zschäpe räumte ein, 2011 die Zwickauer Wohnung des Trios in Brand gesteckt zu haben, die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und die Beteiligung an den Morden weist sie zurück. Sie habe immer erst hinterher von den Morden erfahren. Die Bundesanwaltschaft fordert für Zschäpe eine lebenslange Freiheitsstrafe.