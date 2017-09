Oktoberfeste weltweit: Sieht aus wie in Bayern - ist es aber nicht

Getty Images

O'zapft is: Am Samstag beginnt in München das 184. Oktoberfest. Bis zum 3. Oktober können die Besucher auf der Theresienwiese Bier trinken und schunkeln, Achterbahn fahren und Lebkuchenherzen kaufen. Das größte Volksfest der Welt zieht nicht nur Besucher aus aller Welt an, sondern wird auch weltweit zelebriert.