Olympia 2018: Das sind Deutschlands Eishockey-Helden

DPA

Bundestrainer Marco Sturm hat allen Grund, zufrieden zu sein: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei den Winterspielen in Pyeongchang alle Erwartungen übertroffen und kämpft zum ersten Mal überhaupt im olympischen Finale um die Goldmedaille. Der Nationalcoach war selbst ein sehr erfolgreicher Flügelstürmer. 1996 wurde Sturm in der NHL in der ersten Runde gedraftet. Insgesamt spielte er 16 Jahre in der besten Eishockeyliga der Welt, unter anderem bei den San Jose Sharks und den Boston Bruins.