Wissenschaftsbilder des Monats: Origami mal anders

AFP PHOTO / NASA /J PL-CALTECH / SWRI/MSSS / KEVIN M. GILL

Die US-Raumsonde "Juno" kommt dem Jupiter so nahe wie kein anderer Forschungsroboter zuvor. Im Juli veröffentlichte die Nasa dieses Bild, das die südliche Hemisphäre des Gasriesen zeigt. Die im Sommer 2011 gestartete Sonde ist seit nunmehr zwei Jahren im Jupiter-Orbit. Die Juno-Aufnahmen zeigen: An den Polen des Riesenplaneten Jupiter toben Wirbelstürme mit bis zu 1400 Kilometer Durchmesser. Die Atmosphäre in den Polarregionen des Gasriesen ist damit viel turbulenter als erwartet.