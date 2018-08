Otto Rehhagel feiert 80. Geburtstag: "Modern ist, wer gewinnt"

imago

9., August 1938 in Essen, Otto Rehhagel kommt zur Welt. Lange ist das her - heute feiert der ehemalige Fußballer und Trainer seinen 80. Geburtstag. Zeit, um auf einige Höhepunkt der Rehhagel-Karriere zu blicken. In den Fünfzigerjahren ging es los: In seiner Profilaufbahn war Rehhagel bei TuS Helene Lange Essen, Rot-Weiß Essen, Hertha BSC und dem 1. FC Kaiserslautern aktiv. Anfang der Siebzigerjahre beendete Rehhagel seine aktive Laufbahn - und wurde Trainer.