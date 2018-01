Wettbewerb der Outdoor-Fotografen: Sturmerprobt

Tom Sweetman

"Es war kurz Sonnenuntergang in Chiang Mai, und ich fuhr mit meinem Roller den Fluss Ping entlang", sagt Tom Sweetman zu seiner Reise in Thailand. Als er eine Brücke sah, die Einheimische mit ihren Motorrädern zwischen zwei Dörfern nutzen, startete er seine Kameradrohne. Der Brite gewann mit dem Foto in der Kategorie "View from above" einen Wettbewerb des britischen Magazins "Outdoor Photography".