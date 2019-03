Wettbewerb der Outdoor-Fotografen: Ritt unter der Welle

Robert Birkby

Der Blick der Schafe scheint zu sagen: Puh, na gut, auch dieser Schneesturm wird vorübergehen. Aber ist nicht auch ein bisschen Verwunderung in den Augen der dickbefellten Tiere zu entdecken? Über den Mann mit der Kamera, der bei diesem Wetter in den South Pennines, West Yorkshire, hier draußen mit ihnen ausharrt. Gelohnt hat sich die eisige Mühe für den Briten Robert Birkby. Er gewinnt mit dieser Aufnahme den diesjährigen "Outdoor Photographer of the Year 2018-Wettbewerb". Die größte Herausforderung beim Fotografieren: die Kamera mitten im Wind ganz ruhig zu halten. Birkby ist ebenfalls Gewinner in der Kategorie "Light on the Land".