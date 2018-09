Pariser Autosalon: Showtime an der Seine

Größer, stärker, luxuriöser: Für ein großes SUV wie den neuen BMW X5 ist der Pariser Salon eigentlich nicht die passende Bühne. Ist Frankreich doch das Land, in dem es eine Strafsteuer für große und Zuschüsse für kleine, saubere Autos gibt. Das wissen sie auch in München und lösen das Problem mit einer Modellvariante, die ein bisschen besser in die Zeit passt: Neben den konventionellen Sechszylinder-Versionen zeigen die Bayern deshalb an der Seine erstmals auch den X5 xDrive45e iPerformance, der im Lauf des nächsten Jahres in den Handel kommen soll. Als Plug-In-Hybrid fährt er bis zu 80 Kilometer elektrisch und schafft auch ohne Verbrenner immerhin 140 km/h. So sinkt der Verbrauch zumindest in der Norm auf 2,1 Liter. Aber auch beim vermeintlichen Öko kann sich BMW das Spiel mit den Muskeln nicht verkneifen. Nachdem der Vorgänger noch im einen Vierzylinder herum konstruiert wurde, koppeln die Bayern die E-Maschine nun mit einem 286 PS starken Sechszylinder und kommen so auf eine Systemleistung von 394 PS.