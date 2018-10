Autoneuheiten im September: Die Spannung steigt

Volvo

Weil das Fahren im Höllenverkehr vieler Städte keinen Spaß mehr macht, wirbt Volvo mit einer neuen Designstudie fürs Autonome Fahren: 360c heißt das futuristische Schaustück, das vom Autopiloten gesteuert wird, natürlich aber über einen Elektroantrieb verfügt und den Insassen wertvolle Zeit zurückgeben will. Auf kurzen Fahrten können sie in einem mobilen Büro arbeiten und auf längeren Strecken entspannen oder sogar schlafen. So wird in der Vision der Schweden das Flugzeug überflüssig und sogar der Immobilienmarkt in der Stadt entlastet. Wenn man seine Pendelzeiten effektiv und produktiv nutzen kann, seien die Menschen nicht mehr auf eine zentrumsnahe Wohnlage angewiesen, argumentiert Volvo.