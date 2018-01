Polaroid-Ausstellung: So Achtziger!

Nathalie Karg Gallery

Sofortbild von David Yarritu, New Yorker Musiker und Fotograf, der sich in den Achtzigerjahren mit der Polaroid-Technik auseinandersetzte. Die Galerie Nathalie Karg New York zeigt in der Ausstellung "The Disappearing" Polaroids aus verschiedenen Jahrzehnten.