Neymar, Cavani und Mbappé: Der Drei-Komponenten-Sturm

AFP

Der ambitionierte Plan ist aufgegangen, so viel lässt sich schon jetzt sagen: Neymar, Edinson Cavani und Kylian Mbappé haben den französischen Hauptstadtklub wie von den Klubeignern erhofft auf ein neues Level geschossen - in der Ligue 1 und in der Champions League. Paris Saint-Germains im Sommer aufgemotzter Angriff bietet Woche für Woche Spektakel, die bisherige Saisonstatistik des Trios ist beeindruckend. Sie zeigt darüber hinaus, wie unterschiedlich die drei Superstars auf dem Feld agieren.