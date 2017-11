Deutsche Olympia-Outfits: Schneller, höher, bunter

DPA

Die deutschen Wintersportler werden beim Saisonhöhepunkt in Südkorea in diesen Outfits antreten. In Düsseldorf wurde die offizielle Bekleidung der deutschen Teams für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele im kommenden Februar und März in Pyeongchang präsentiert. Skeleton-Athletin Annika Drazek nutzte die Gelegenheit für ein Gruppen-Selfie.