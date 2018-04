Real Madrid in der Einzelkritik: Mehr als nur Ronaldo

REUTERS

Keylor Navas (Tor): Bekam zu Beginn nicht viel aufs Tor – und wirkte dann wie eingeschläfert, als ihn Joshua Kimmich in der 28. Minute düpierte – der 31-Jährige sprang beim Schuss einfach ins falsche Eck. Wirkte danach auch nicht souverän, war noch einmal in die falsche Richtung unterwegs (41. Minute) und flog bei Flanken bisweilen ein wenig zu spektakulär durch die Luft. Seine größte Glanztat zeigte er in der 59. Minute gegen Ribéry.