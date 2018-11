Reisebilder der Woche: Da sinkt sie hin

DIVYAKANT SOLANKI / EPA-EFE / REX

Sonnenanbeterinnen: Am Fluss Sabarmati in Ahmedabad dämmert es am Abend. Hindus in farbprächtigen Saris feiern den Sonnenuntergang während des Chhath-Festes, indem sie zum Sonnengott beten, Volkslieder singen und später in den Fluten baden.