Reisefotograf des Jahres: Der eine Moment, für immer

Stefano Pensotti/ www.tpoty.com

Zweifelnder Blick: Stefano Pensotti hat die Bewohner von Timbuktu fotografiert, die am Abend ihre Wäsche und sich selbst im Hafen von Kabara waschen. Der Italiener wurde zum Gewinner des Wettbewerbs "Travel Photographer of the Year" gekürt.