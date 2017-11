Rekord-Gletscher: Zum Dahinschmelzen

imago/ Leemage

Der Weltrekordler: Lambert-Gletscher

420 Kilometer lang und bis zu 130 Kilometer breit ist der größte Gletscher der Welt. 1956 wurde er Ostantarktika entdeckt. Sein Eis fließt vom Polarplateau zur Küste hin. Dort geht es in das Amery-Schelfeis über. Extrem abgeschieden liegt der Superlative-Gletscher und ist entsprechend schwer erreichbar für Touristen. Allerdings gibt es in der Antarktis viele andere Gletscher, die mit einem Kreuzfahrtschiff erreichbar sind, zumeist ab Ushuaia in Argentinien.