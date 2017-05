opta

In dieser Grafik sind alle erfolgreichen Pässe der Braunschweiger in Hälfte zwei abgebildet. Das 1:0 für Wolfsburg fiel in der 49. Minute. Die Hausherren kamen kaum in die Nähe des Sechzehners. Eine Taktik, die auch auf Standards im letzten Spielfelddrittel ausgelegt ist, kann so nicht aufgehen. Schon im Hinspiel konnte man beobachten, wie schwer sich die Eintracht nach dem Rückstand tat (gelb = Torschussvorlagen).