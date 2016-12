Stimmen zum Rosberg-Rücktritt: "Eine sehr seltsame Entscheidung"

Getty Images

Nico Rosberg, Formel-1-Weltmeister: "Ich spüre eine große Erleichterung. In den nächsten Wochen werde ich bestimmt noch mehr verstehen, was dieses Jahr alles passiert ist. Danach werde ich das nächste Kapitel in meinem Leben aufschlagen. Ich bin gespannt, was es bereithält für mich."