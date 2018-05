Royal-Hochzeiten: Hochadel unter der Haube

AP

Oslo, 25. August 2001: Es ist eine Hochzeit mit Hindernissen. Das liegt vor allem am norwegischen Kronprinzen Haakon. Genauer gesagt: an seiner Brautwahl. Die bürgerliche Mette-Marit Tjessem Høiby - Mutter eines vierjährigen Sohnes - beschäftigt das Land, ihre Vergangenheit als feste Größe im Osloer Nachtleben sorgt für Wirbel. Doch der einfache und alles andere als pompöse Stil der Feierlichkeiten verleiht der kriselnden Monarchie in Norwegen einen gewaltigen Popularitätsschub.