Britische Presse über Royal Wedding: "Harry ever after!"

The Mail

Die britische Boulevardpresse ist für Wortspiele in Überschriften bekannt. Da wäre es auch seltsam gewesen, wenn sich die Überschriftentexter der "Mail on Sunday" für die Hochzeit des Jahres nicht ganz besonders ins Zeug gelegt hätten: Wenn es im Märchen heißt "Happy ever after", liegt "Harry ever after!" halt auch nah.