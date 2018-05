Fotostrecke: Die schlimmsten Royal-Wedding-Souvenirs

Safety first: Wenn Schmalzschmatzer und Schwüre von ewiger Liebe Sie gefährlich ganz oben am Gaumenzäpfchen kitzeln, setzen Sie sich mit dieser Brechtüte vor die Hochzeitsübertragung! Die britische Designerin Lydia Leith hatte die würgbedrohten Teile der kitschallergischen Öffentlichkeit schon zur Hochzeit von William und Kate mit eigens designten Brechtütchen versorgt, nun tütet sie auch möglichen Bröckchenhusten bei Harrys und Meghans zeremonieller Zusammenzementierung stilvoll ein. Wunderschönes Motto ihrer Tüte: „Another Duke to make you puke.“ Mit weitem Abstand das schönste Royal-Wedding-Souvenir, denn wir wissen ja alle: Wer speit, der bleibt.