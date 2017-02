Safer Internet Day: So schützen Sie Ihre Kinder im Netz

Die wohl wichtigste Regel für Eltern ist es, ihre Kinder im Netz zu begleiten. Erwachsene sollten einen offenen und ständigen Dialog mit ihrem Nachwuchs über die Internetnutzung und Erlebnisse im Netz führen, sagt Candid Wüest, Sicherheitsexperte beim IT-Sicherheitsanbieter Symantec. Sie sollten das nötige Vertrauen aufbauen, so dass Kinder sich auch in kritischen Situationen an ihre Eltern wenden.



Dorina Gumm, Professorin an der Fachhochschule Lübeck und im Projekt "Chaos macht Schule" des Chaos Computer Club aktiv, plädiert ebenfalls dafür, dass Eltern das Netz gemeinsam mit ihren Kindern entdecken. "Man muss das Kind teichsicher machen, und nicht den Teich kindersicher", sagt sie. "Wichtig ist es, die Kinder nicht allein zu lassen", sagt auch Gumm.