Saison-Einzelkritik des FC Bayern: Gezähmte Krieger und brutal Enttäuschte

Getty Images

Sven Ulreich (Tor, 29 Bundesligaspiele/11 Champions-League-Spiele/6 Pokalspiele): Galt zu Saisonbeginn als großer Unsicherheitsfaktor, vor allem Ende September leistete er sich mehrere grobe Schnitzer: beim 2:2 gegen Wolfsburg ebenso wie beim 0:3 in Paris, dem letzten Spiel von Carlo Ancelotti. Als Jupp Heynckes kam, war Ulreich einer der ersten Spieler, die der neue Trainer zum Einzelgespräch bat. Der Torwart gewann an Stabilität, wurde zum großen Rückhalt, rettete viele Siege mit seinen Paraden. Ausgerechnet im Halbfinal-Rückspiel in Madrid aber patzte er, als er bei einem Rückpass von Corentin Tolisso durcheinander kam und Karim Benzema das vorentscheidende 2:1 für Real schoss.

Prognose: Ist Manuel Neuer wieder fit, findet sich Ulreich als treue Nummer 2 auf der Ersatzbank wieder.