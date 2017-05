Große kleine Architektur: Budenzauber

Simon Devitt/ TASCHEN

Die Hut on Sleds in Neuseeland ist in mehrfacher Hinsicht ein besonderes Strandhaus. Die dem Meer zugewandte Seite lässt sich mittels einer Seilzugkonstruktion komplett öffnen. Bei Hochwasser können die Bewohner ihr Heim um einige Meter nach hinten versetzen. Dazu hat der Architekt Ken Crosson den Holzbau auf zwei Kufen gesetzt. Die nötige Zugkraft kommt von einem Traktor.