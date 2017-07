Getty Images Das ging ins Auge: Aussie Rules Football gilt als eine der härtesten Mannschaftsportarten der Welt. Dean Towers weiß warum. Die gute Nachricht: Seine Sydney Swans haben das Spiel gegen die Western Bulldogs 88:42 gewonnen. Bei so einem Ergebnis kann man selbst bei üblen Fouls schon mal eine Auge zudrücken.

REUTERS/ USA Today Sports Nomen est omen: Die Namen ihrer Mannschaften haben Ryan Merrill (oben) und Jonathan India in dieser Szene sehr wörtlich genommen. India spielt für die Florida Gators und schießt entsprechend bodennah zur Second Base. Merrill von den TCU Horned Frogs kann das mit seinem stattlichen Sprung nicht verhindern.

AFP Kricket-Limbo: Sri Lankas Schlagmann Danushka Gunathilaka zeigt beim Spiel der ICC Champions Trophy gegen Indien, wie wichtig Körperbeherrschung beim Kricket ist. Die 160 Gramm schweren Bälle haben einen Durchmesser von 22,4 bis 22,9 Zentimetern und werden bis zu 160 Stundenkilometer schnell.

Getty Images Hiki-Haka statt Tiki-Taka: Vor ihrem Spiel gegen die British and Irish Lions zeigen die Auckland Blues ihre Version des neuseeländischen Einschwörungstanzes mit dem schönen Namen "haha, He Toa Takitini". Das Motivationsritual hat gewirkt: Die Blues gewannen das Spiel 22:16.

Getty Images Boxen trifft Rugby: Eine schöne rechte Gerade platzierte Taulupe Faletau im Spiel der Lions gegen die New Zealand Provincial Barbarians. Der Wirkungstreffer ging zwar nicht in die Wertung ein, trotzdem setzten sich die Lions 13:7 durch.

Getty Images Ehre, wem Ehre gebührt: Nach dem Sieg der Briten wurde Lion Sam Warburton von einem Māori-Häuptling mit einem "Hongi" geehrt, dem traditionellen neuseeländischen Gruß.

DPA Alle auf einen: Die deutsche U21-Auswahl feiert Torwart Julian Pollersbeck. Der Keeper hatte mit seinen Paraden den Finaleinzug sichergestellt. Der Jubel scheint ein bisschen überzogen. Wer hatte denn in einem Elfmeterschießen zwischen Deutschland und England etwas anderes erwartet?

Getty Images Hinein! Der tschechische Wasserspringer Michal Navratil hat bei einem Klippensprung aus 27,5 Metern in Irland sein Ziel fest im Blick. Groß ist das Naturbecken nicht, aber Navratil zum Glück treffsicher.

Getty Images Mexican Style: Normalerweise fliegen in der York Hall in London beim Boxen "nur" die Fäuste, manchmal aber auch ganze Körper. Besonders wenn die maskierten Stars des "Lucha Libre" zu Gast sind. Das traditionelle mexikanische Wrestling ist bekannt für die spektakulären Manöver der meist maskierten Kämpfer.

REUTERS Bitte recht freundlich! Ob sich Omar McLeod seine Startnummer selber schreiben musste, ist nicht überliefert. Aber auch mit improvisiertem Aufkleber auf der Brust gewann der jamaikanische Olympiasieger den 110-Meter-Hürden-Lauf in seiner Heimatstadt Kingston und nahm sich beim Zieleinlauf Zeit für ein besonders breites Grinsen.

REUTERS Im falschen Film: Nelsinho dachte wohl, dass er als Bruce Lee durch einen Hollywoodstreifen segelt. Tatsächlich spielte er im Confed-Cup mit Portugal gegen Neuseeland. Gegenspieler Ryan Thomas ist hart im Nehmen.

REUTERS Gruppenkuscheln: Wer Rugby spielt, sollte keine grundsätzliche Aversion gegen Körperkontakt haben. Der Australier Tom Robertson ist im Spiel gegen Schottland mittendrin statt nur dabei.

AFP Fight Club: Im chinesischen Chengdu prügeln sich zwei Kampfsportler für umgerechnet 75 US-Dollar. Den Zuschauern gefällt es. Ob Hähne oder Menschen im Käfig aufeinander losgehen, scheint zweitrangig zu sein.

Getty Images Drei Tage zu spät: "Am 30. Mai ist der Weltuntergang", heißt es in einem Schlager des Golgowski-Quartetts aus den 50er Jahren. Knapp daneben: Dieses Foto entstand während der French Open am 2. Juni.

Getty Images Der König von Paris: Rafael Nadal hat seinen Ruf als bester Sandplatzspieler aller Zeiten zementiert. Nach dem Triumph in Paris wollte er seinem Lieblingsbelag ganz nah sein.

Getty Images Immer wieder schön: Nadal mit seinem "Baby". Zum zehnten Mal durfte er in Roland Garros den Siegerpokal in die Arme schließen. Die "Décima" ist Grand-Slam-Rekord. "Es ist unmöglich, meine Gefühle zu beschreiben", sagte der Spanier. Das Bild sagt ohnehin mehr als tausend Worte.

AFP Forza! Ein Juve-Fan will seinen Verein im Champions-League-Finale gegen Real Madrid zum Sieg schreien. Das Fußballfest auf der Piazza San Carlo in Turin endete tragisch. Bei einer Massenpanik wurden 1500 Tifosi verletzt, eine Frau verstarb später an den Folgen eines Herzinfarkts.

AFP Nur fliegen ist schöner: Weltfußballer Cristiano Ronaldo versucht sich im Champions-League-Finale mit einem Fallrückzieher. Anders als kurz zuvor bei Juves Mario Mandzukic landete dieser Ball zwar nicht im Tor. Trotzdem gewann Real am Ende 4:1 - auch dank zweier Treffer von Superstar Ronaldo.

ANDY RAIN/EPA/REX/Shutterstock Souvenir: Manche Dinge ändern sich nie. Obwohl er die Champions League schon zum dritten Mal gewonnen hat, sammelt Real-Kapitän Sergio Ramos immer noch Andenken. Aus dem Finalstadion in Cardiff nahm er ein Stück des Tornetzes mit.

REUTERS/ USA Today Sports Champion-Pogo: Stephen Curry (rechts) und Draymond Green feiern den Gewinn der NBA-Meisterschaft. Zum zweiten Mal innerhalb der letzten drei Jahre haben sich die Golden State Warriors in der Finalserie gegen die Cleveland Cavaliers durchgesetzt.

AFP Konfuzius sagt: "Was nicht dem Gesetz der Schönheit entspricht, darauf schaue nicht; was nicht dem Gesetz der Schönheit entspricht, darauf höre nicht; was nicht dem Gesetz der Schönheit entspricht, davon rede nicht." Eigentlich geht es bei den "drei Affen" um den Umgang mit Schlechtem. Das scheinen Mexikos Fußballer nicht zu wissen, denn sie bejubeln so ihren Sieg gegen Honduras in der WM-Qualifikation.

Getty Images Empathisch: Ringrichter Howard John Foster (rechts) scheint mit Adam Dingsdale (unten) zu leiden, als der im Kampf um den IBF Europa-Titel im Leichtgewicht k.o. geht. Nur Paul Hyland jr. zeigt keinerlei Mitgefühl.

REUTERS Pyro mal anders: Pakistanische Kricket-Fans feiern den historischen Sieg über Indien im Finale der Champions Trophy. Es war der erste Sieg Pakistans bei der seit 1998 ausgetragenen "Mini-WM".

Getty Images Vollgas mit 1 PS: Kurz vor dem Start des Trabrennens im englischen Pikehall bringen sich die Sulkys in Position. Das Finale im Kampf um 1000 Pfund Preisgeld gewann "Lakeside Paddy".