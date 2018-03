Orte der Stille: Alles so schön ruhig hier

Yussof Knauss / KNAUSS VERLAG

In die Stille des Moeraki-Trail auf der Südinsel Neuseelands würde man gerne selbst sofort hinein laufen. Doch was tun, wenn man selbst feststeckt im Alltag? Yussof Knauss holt einen mit seinem Buch "S.T.I.L.L.E" wunderbar runter: Rund einhundert Bilder hat der Münchner von seinen Reisen durch Neuseeland, Südostasien, Afrika, den Kaukasus, Iran und Europa mitgebracht, die unsere oft so laute Welt als Universum der Stille zeigen.