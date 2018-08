Fotomotiv für Weltenbummler: Im Vorbeigehen

Pascal Mannaerts

Fotografieren Sie auch so gerne besondere Türen, wenn Sie auf Reisen sind? Und stellen sich vor, wer wohl dahinter lebt und wie es dahinter wohl aussieht? Der belgische Fotograf Pascal Mannaerts hat aus seiner Türenliebe gleich ein ganzes Fotoprojekt "Stories of Doors" gemacht. Diese hier gehört zu einem Haus in der indischen Oasenstadt Jaisalmer nahe der Grenze zu Pakistan. Ob diese Frau wohl gerade aus der Tür getreten ist oder nur daran vorbeigeht?