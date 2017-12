Fotostrecke: In der Hölle Kaliforniens

DPA

Wälder stehen lichterloh in Flammen: Im US-Bundesstaat Kalifornien wüten unvermindert Waldbrände. Gleich an mehreren Stellen sind in dem US-Westküstenstaat Kalifornien Buschfeuer ausgebrochen. Die derzeitige Wetterlage macht den Einsatzkräften bei den Löscharbeiten Probleme.