Leben in Süd- und Nordkorea: So nah und doch nicht gleich

AFP

Wie lebt es sich in Nordkorea, wie im Süden? Angesichts des dritten Gipfeltreffens beider Länder hat der Fotograf Ed Jones sich in beiden Staaten umgesehen - und Einwohner in alltäglichen Situationen fotografiert. Zum Beispiel Hong Kum Ju, die in einer Lebensmittelfabrik im Norden arbeitet, und Kim Si Eeun aus Südkorea.