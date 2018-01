Tel Aviv: Total top!

Corinna Kern / REUTERS

Drinks, Smartphones und Glitzer: So loungen die Gäste auf der Dachterrasse des Brown Hotels der Tel Aviver Nacht entgegen. Nicht nur Israelis, sondern auch Touristen lieben die langen Nächte am Mittelmeer. 2017 kamen so viele Besucher wie noch nie ins Land - 3,6 Millionen. Den Zuwachs führt das Tourismusministerium vor allem auf 18 neue Strecken zum Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv zurück, aber auch auf mehr Flüge nach Eilat am Roten Meer.