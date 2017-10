Thailand: Pompöser Abschied von König Bhumibol

AZUBEL/ EPA-EFE/ REX/ Shutterstock

Thailand nimmt Abschied von seinem König Bhumibol. Sieben Jahrzehnte hatte er an der Spitze des Landes gestanden. Zu Beginn der Zeremonie wurde die Urne in einer prunkvollen Prozession in Bangkok aus dem Großen Palast zum Ort der Verbrennung gebracht. Dort soll die Leiche am Donnerstagabend eingeäschert werden. Ein Jahr dauerten die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten.