Funde an der Themse: Das Geheimnis der Flaschenpost

REUTERS

Der in der Schweiz geborene Fotograf Stefan Wermuth hat im Auftrag der Nachrichtenagentur Reuters einen Streifzug an der Themse entlang unternommen. Über einen Zeitraum von zwei Monaten hat er dabei in der britischen Hauptstadt Objekte fotografiert, die ihm dabei ins Auge gefallen sind. Herausgekommen ist eine eklektische Mischung. Zu ihr gehört auch diese Uhr.