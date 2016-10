imago

Rabatte für Frühaufsteher: Sparpreise schon sechs Monate im Voraus

Die wichtigste Regel für Sparfüchse lautet: so früh wie möglich buchen. Mittlerweile schaltet die Bahn ihre Sparpreis-Tickets schon sechs Monate im Voraus frei. Die Fahrt in der zweiten Klasse kostet dann auch im ICE nur 29 Euro, für kurze Strecken unter 250 Kilometer sogar nur 19 Euro. Für die Fahrt von München nach Hamburg zahlen Sie also exakt 29 Euro. Bahncard-Besitzer bekommen noch einmal 25 Prozent Rabatt, sie zahlen nur 21,75 Euro. Spontan einen anderen Zug zu nehmen, ist bei Sparpreisen allerdings nicht erlaubt. Außerdem ist das Kontingent begrenzt und für Stoßzeiten schnell vergriffen. Für Fahrten unter der Woche, früh am Morgen oder spät abends gibt es dagegen oft auch kurzfristig noch günstige Tickets.