Tödliche Wanderung: Ein Gnu in den Fängen der Krokodile

Jedes Jahr im Herbst ziehen riesige Gnu- und Zebraherden aus der Serengeti in Tansania in die angrenzende Massai Mara. Fotograf Uwe Skrzypczak begegnete in Kenia einer kleineren Nachzügler-Herde, die versuchte, den Mara River zu überqueren. Nicht alle Tiere kamen auf der anderen Seite an, wie seine Bilder zeigen.