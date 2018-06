Japan Digital Art Museum: Interaktive Installationen zum Eintauchen

FRANCK ROBICHON/ EPA-EFE/ REX/ Shutterstock

Auf einem 10.000 Quadratmeter großen Areal mit fünf Zonen zeigt das neu eröffnete Japan Digital Art Museum in Tokio 50 interaktive Kunstwerke wie diesen Lampenwald. Die Lampen erleuchten, wenn eine Person still in der Nähe steht. Sie gibt ein farbiges Licht ab.