Traditionelles Singen bei Union Berlin: "In der Weihnachtsförsterei"

REUTERS

Es ist inzwischen ein Großereignis an der Wuhlheide: Zum 15. Mal haben sich an diesem Wochenende die Fans des Fußball-Zweitligisten Union Berlin zum Weihnachtssingen getroffen. 28.500 Gäste kamen ins Stadion an der Alten Försterei, um Weihnachtslieder zu singen und gemeinsam zu feiern. Bei der Premiere 2003 waren gerade einmal 89 Fans dabei gewesen.