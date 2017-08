regios24/ imago Platz 18: VfL Wolfsburg. Das X ist wieder da! 2014/2015 steckte Kevin de Bruyne in Shirts mit ähnlich großen Kreuzen auf der Vorderseite, am Ende standen die Vizemeisterschaft und der Pokalsieg. Dieses Trikot ist jedoch nicht nur Reminiszenz an bessere Tage, sondern: die Quadratur des Wolfes. Es ist gleichzeitig einfarbig, hat ein Streifenmuster, in diese kleinteiligen Linien ist dann auch noch das große X eingearbeitet. Von allem etwas, das kann nicht funktionieren. Als wollte man ein Auto bauen, das trotz hohen Gewichts richtig schnell fährt, aber dennoch den Abgas-Prüfstand mit Bestnoten verlässt. (Schon klar, Wolfsburg. Schon klar.)

Jan Huebner/ imago Platz 17: Bayer Leverkusen. Mal wieder komplett in Schwarz. Das kann man machen, ist dann aber öde. Was nicht geht, ist dieses seltsame grafische Designelement, das verschämt die linke Schulter mit dem Hosenansatz verbindet. Asymmetrisch, unausgewogen und verzagt - im Grunde bleibt man thematisch also beim Saisonausklang 2017/2018 unter Tayfun Korkut.

Borussia Moenchengladbach/ Getty Images Platz 16: Borussia Mönchengladbach. Ein klassisches weißes Trikot. So weit, so gut. "Aber irgendwas müssen wir mit den Ärmeln machen! Der komplette Ärmel in einer anderen Farbe? Nee, das ist zu wuchtig. Komm, wir färben den nur zur Hälfte ein und schneiden den möglichst ungelenk an, dann ist das richtig schön unrund." Auch die liebevolle Empfehlung im Borussen-Shop ("Polyesterfasern und flache Nähte garantieren einen angenehmen Tragekomfort und sorgen für optimalen Feuchtigkeitstransport") reißt es nicht mehr heraus. Wie jedes Jahr (seit mittlerweile 2009) zehn Plätze Abzug für den gelben Postbank-Balken.

Sportnah/ imago Platz 15: Borussia Dortmund. Januar 2017: In einem abgedunkelten Raum sitzen gelangweilte Puma-Designer zusammen und beraten. "Was machen wir im Sommer mit dem BVB? Längsstreifen? Mittig geteilt, einseitig diagonal gestreift? Hatten wir alles schon. Wir bräuchten eine dritte Farbe..." [Pause] "Heureka! Wenn wir das Schwarz ganz langsam nach Gelb auslaufen lassen - dann bekommen wir ein unansehnliches schmuddeliges Grau-Gelb." Angeblich ist dieses Trikot der wahre Grund, warum Ousmane Dembélé den Klub verlassen möchte. Unruhiger geht es nicht. Alle paar Zentimeter ein krasser Umbruch, hier bleibt sich der BVB zumindest treu.

kolbert-press/ imago Platz 14: FC Augsburg. Das "Problem der dritten Farbe" stellt sich in Schwaben nicht, das Stadtwappen gibt den Mix vor. Grundfarbe weiß, dazu rote Raglan-Ärmel und grüne Nadelstreifen - und fertig ist das neue FCA-Heimtrikot. Erstaunlicherweise kommt es kaum weniger bieder daher als das Ausweichtrikot, das komplett in den knalligen Trendfarben Hell- und Dunkelgrau gehalten ist. (Augsburg spielt immer noch in der Bundesliga?!)

Getty Images Platz 13: RB Leipzig. Eine Jury von Modedesign-Studierenden des 4. Semesters der "Mediadesign Hochschule" in Düsseldorf kürte RB Leipzig in der vergangenen Woche zum "Trikotmeister" der Saison. Die Entscheidung wurde angeblich feierlich im neuen hochmodernen "Red Bull Hörsaal 1" verkündet. Angelehnt an die Shirts von anderen Fußballklubs aus Salzburg und New York. Neckisch ist die Idee, Vereinswappen und Brustsponsor aufeinander abzustimmen - farblich und inhaltlich. Kommt bestimmt in allen Stadien wieder sehr gut an.

Rene Schulz/ imago Platz 12: Mainz 05. Die weißen Ärmel wirken etwas lieblos an den Rumpf geklatscht. Dachte sich offensichtlich auch Hersteller Lotto und fügte an den Berührungslinien zwei kleine "L"-förmige Designelemente ein. Ein extrem billiger Trick - so, als riefe jemand für Jhon Cordoba eine Irrsinnssumme auf und hoffte darauf, dass die am Ende wirklich jemand bezahlt. Abzug wegen Irreführung: Der Sponsor klingt nach Partyspaß, liefert aber bloß Doppelisolierung.

Michael Weber/ imago Platz 11: 1899 Hoffenheim. Auch hier die beiden "L"-Elemente, die jetzt in anderen Begriffen fehlen, wie z.B. "Champions eague" oder "iverpool". Endlich widerstand man der Versuchung, die 45-Grad-Ecke aus dem SAP-Logo ins Design einzubinden. Ein Farbverlauf auf Fischgrätmuster - Hoffenheim überrascht weiter.

GEPA pictures/ imago Platz 10: Hertha BSC . Die Streifen werden wieder etwas schmaler - ein erster Fingerzeig für die Saison nach der Europapokal-Qualifikation? Das Hersteller-Logo ist goldgestickt, ebenso die Wappenumrandung: Understatement, wie es nur die Hauptstadt kann. Allerdings: An einer Stelle protzen, das dann aber mit einem Wettanbieter (Brust) und einem Sonderpostenmarkt (Ärmel) kombinieren - auch das ist am Ende typisch Berlin. Ein Stück Zeitgeschichte aus 100 Prozent Polyester.

DeFodi/ imago Platz 9: Hamburger SV. Die beliebte Retro-Taktik: Am letzten Spieltag der Saison 1982/1983 trugen die Hamburger ähnliche Trikots auf Schalke - und feierten in diesen Leibchen die Deutsche Meisterschaft. Lagen im Ranking zunächst im Spitzenfeld, Abzüge gab es allerdings für die schwarzen Rückennummern. Zudem gilt für Trikots, was auch für neu verpflichtete Fußballspieler gilt: Sie werden augenblicklich rund 30 Prozent schlechter, sobald man die HSV-Raute draufsetzt. Deshalb "nur" Platz neun.

Eibner/ imago Platz 8: Schalke 04. Moment, das gab es doch schon in der Vorsaison! Schon wieder ein neuer Trainer, aber kein aktualisiertes Heimtrikot. Großartig ist weiterhin der Kragen, der vollständig ins Jersey integriert ist. Pluspunkte gibt es auch für den dezenten Farbverlauf. 50 shades of Königsblau.

AFP Platz 7: 1. FC Köln. Ein bemerkenswert klarer Entwurf in den klassischen Farben des Brustsponsors. Überflüssig ist der grafische Trick, der im unteren Bereich noch einen Farbverlauf von leuchtend rot nach dunkelrot erzwingt. Zugang Jhon Cordoba wirkt auch nur mäßig überzeugt.

AFP Platz 6: FC Bayern. Auch hier der Retro-Ansatz - und das, bevor Hasan Salihamidzic zurück in die Großfamilie in der Säbener Straße zurückkehrte. "Rot-weiße Trikots" waren einst schon der Wunsch von Samuel Kuffour gewesen. Sehr solide Umsetzung: In solchen Klamotten wird man wieder Meister, die Champions League aber gewinnt man damit nicht.

REUTERS Platz 5: VfB Stuttgart. Ein echter Design-Klassiker, inklusive durchgehendem Brustring. Der schwarze Trauerrand an Hals und Armen wäre nicht nötig gewesen - zumal die Mannschaft definitiv das Potenzial für den Klassenerhalt hat.

GEPA pictures/ imago Platz 4: SC Freiburg. Ein Trikot, das auch ein Kreisligist nicht anders von der Stange bestellen würde, dazu noch mit einem regionalen Sponsor. Der Rot-Ton ist zudem etwas zu hell und etwas zu blass, als dass sich ein Beobachter ernstlich provoziert fühlen könnte - der Sport-Club hat das Wohlfühltrikot der Bundesliga. So viel Bodenständigkeit reicht für Platz vier.

Getty Images Platz 3: Hannover 96. Wie auch Hoffenheim und Schalke setzt der Aufsteiger auf einen Farbverlauf - von leuchtend rot nach dunkelrot. Sieht zu schwarzen Hosen und schwarzen Stutzen erstaunlich edel aus. "Niemals allein!" steht im Nacken, das gilt auch für die überflüssigen Punkte auf der Schulter, die auch Leverkusen durch die Saison begleiten. Dennoch: Daumen hoch, 50+1 Punkte für's Design!

Nordphoto/ imago Platz 2: Werder Bremen. Vizemeister! Das war knapp. Werder - hier das Nachwuchsteam - zeigt sich 2017/2018 in diesem schlichten Entwurf. Ein sattes Dunkelgrün, das sehr gut mit dem Neon-Ton der Stutzen harmoniert. Wenn nur dieser infantil-bunte Bauernhof nicht wäre.