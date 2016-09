Lisa Meinen

Andre Gülzow: "TTIP und Ceta sind wichtige Handelsverträge, aber mit demokratiefeindlichen Elementen. Schon jetzt verklagen Atomkonzerne Deutschland, weil ihre Gewinnerwartungen nicht erfüllt werden. Wenn TTIP mit den geplanten Schiedsgerichten umgesetzt wird, könnte das in Zukunft noch öfter passieren. So verlieren wir an Demokratie, weil nur noch wirtschaftliche Belange eine Rolle spielen. Das ist bei Ceta genau das Gleiche."