Fotowettbewerb: Auf Tauchstation

Greg Lecoeur/ UPY 2018

Eine Jury kürt in Großbritannien jedes Jahr die besten Schnappschüsse unter Wasser. Dieser Seelöwe aus Australien scheint direkt für den Fotografen zu posieren. Die Jury des Wettbewerbs "Underwater Photography of the Year" lobte die perfekte Bildkomposition des Franzosen Greg Lecoeur. Seelöwen gelten als neugierig und spielen gern mit Tauchern.