Waisen-Frischlinge: Schwein gehabt

GRZEGORZ MICHALOWSKI/ EPA-EFE/ REX/ Shutterstock

Waisen-Frischlinge: In Kolo, 130 Kilometer östlich von Poznan (Posen), wachsen drei Wildscheinjunge ohne ihre Mutter auf. Die kleinen Schweine wurden in der Nähe von bewohnten Häusern geboren, ihre Mutter störte die Nähe zum Menschen offenbar so sehr, dass sie davonlief. Ihre Jungen blieben allein zurück.