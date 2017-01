Neue VIP-Lounge am Frankfurter Flughafen: Wartezone in Marmor

Frankfurt Airport

Ein Wohnzimmer? Weit gefehlt: Diese lauschige Leseecke findet sich in der neuen VIP-Lounge am Flughafen Frankfurt am Main, die am Mittwoch eröffnet wurde. Für die bereits existierende soll es nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport zuweilen sogar Wartezeiten gegeben haben - das läuft natürlich dem Gedanken einer Luxuslounge entgegen, die ja im Grunde selbst ein luxuriöses Wartezimmer sein soll.