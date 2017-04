REUTERS 72 Turniersiege, davon 23 Grand-Slam-Titel, insgesamt 316 Wochen die Nummer eins der Welt: Serena Williams ist definitiv eine der besten Tennisspielerinnen der Geschichte. Als sie im Januar die Australian Open gewann, war sie bereits schwanger. Jetzt geht sie in die Babypause. Danach will sie in die Weltspitze zurückkehren. Andere Mütter haben das vorgemacht.

AP So wie sie will es Williams auch machen: Margaret Smith Court, bis heute mit 24 Grand-Slam-Titeln die erfolgreichste Spielerin der Open Era, war im Wimbledon-Finale 1971 bereits schwanger. Ihr erster Sohn Daniel wurde im März 1972 geboren. Ein Jahr später stand sie wieder auf dem Platz und gewann die Australian, French und US Open.

REUTERS Auch Kim Clijsters hat bewiesen, dass man nach einer Schwangerschaft auf Top-Niveau Tennis spielen kann. Die Belgierin zog sich 2007 vom aktiven Sport zurück und brachte im Februar 2008 ihre Tochter Jada zur Welt, anschließend kehrte sie auf die Tour zurück. 2009 erhielt sie eine Wildcard für die US Open und gewann das Turnier, im folgenden Jahr verteidigte sie den Titel. 2011 gewann Clijsters die Australian Open und beendete 2012 endgültig ihre Karriere.

DPA 1983 wurde Heike Drechsler mit 18 Jahren zur jüngsten Weitsprung-Weltmeisterin, 1986 folgte der erste von insgesamt fünf EM-Titeln. 1989 kam ihr Sohn Toni auf die Welt. Drei Jahre später wurde sie in Barcelona zum ersten Mal Olympiasiegerin. 2000 in Sydney wiederholte sie den Erfolg.

AFP Birgit Fischer ist die erfolgreichste deutsche Olympionikin. Sie machte während ihrer langen Karriere gleich zwei Babypausen: 1987 kam ihr Sohn Ole zur Welt, 1990 folgte Tochter Ulla. Medaillen sammelte sie davor, danach und sogar dazwischen: Bei den Sommerspielen 1980, 1988, 1992, 1996, 2000 und 2004 sammelte sie insgesamt acht Gold- und vier Silbermedaillen im Kajak-Einer, -Zweier und -Vierer.

AFP Sehr kurze Elternzeit: Die deutsche Handball-Nationalspielerin Grit Jurack bestritt im April 2010 nur zwei Monate nach der Geburt ihres Sohnes Lukas schon wieder ein Champions-League-Halbfinale und erzielte dabei drei Tore. Am Ende der Saison gewann sie mit ihrem damaligen Verein Viborg HK den Titel. 2012 beendete sie ihre Karriere.

DPA Auf insgesamt sechs Olympische Gold- und vier Silbermedaillen brachte es Deutschlands erfolgreichste Reiterin Isabell Werth. Ihren ersten Erfolg feierte sie 1992 in Barcelona. Die Spiele in London 2012 verpasste sie, nachdem sie 2009 ihren Sohn Frederik zur Welt gebracht hatte. 2016 in Rio de Janeiro wurde sie dann aber wieder Olympiasiegerin mit der Mannschaft und holte Silber im Einzel.

DPA Dass Mütter sowohl einstecken als auch austeilen können, beweisen vor allem mexikanische Boxerinnen wie Jackie Nava. "La Princesa Azteca" ist sechsfache Weltmeisterin im Bantam- und Superbantamgewicht und zweifache Mutter. Im Februar 2017 kehrte sie nach zweijähriger Babypause in den Ring zurück und besiegte Ana Maria Lozano über zehn Runden einstimmig nach Punkten.

DPA Die amerikanische Radrennfahrerin Kristin Armstrong wurde 2008, 2012 und 2016 dreimal in Folge Olympiasiegerin im Zeitfahren. 2010 wurde ihr Sohn Lucas geboren, bei den Spielen in London 2012 durfte er mit zur Siegerehrung.

AP Die Britin Jessica Ennis-Hill ging nach ihrem Olympiasieg 2012 in die Babypause. 2015 meldete sie sich zurück und wurde in Peking zum dritten Mal Weltmeisterin. In Rio musste sie sich mit der Silbermedaille begnügen.

AP Speerwurf-Weltrekordlerin Barbora Spotakova gewann 2008 in Peking und 2012 in London Olympisches Gold. 2013 wurde sie zum ersten Mal Mutter. Ein Jahr später wurde sie Europameisterin, 2016 bei den Sommerspielen in Rio reichte es zumindest zu Bronze. Sohn Janek freute sich mit ihr.

AFP Die deutsche Snowboarderin Amelie Kober war schwanger mit ihrem Sohn Lorenz, als sie 2010 bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver antrat. Zu einer Medaille reichte es in dem Jahr nicht. Die holte sie sich vier Jahre später. In Sotschi gewann sie Bronze.

AFP Dass ein Kind neue Kräfte freisetzt, bewies die französische Biathletin Marie Dorin Habert. Bis zur Geburt ihrer Tochter Adele 2014 musste sie sich bei großen Turnieren mit Silber- und Bronze-Medaillen begnügen. Danach wurde sie 2015 in Kontiolahti und 2016 in Oslo insgesamt fünfmal Weltmeisterin.

AFP Darja Domratschewa gehörte schon zur absoluten Biathlon-Weltspitze, bevor 2016 Töchterchen Xenia geboren wurde. Drei Monate nach der Geburt bestritt sie schon wieder ein Weltcup-Rennen, bei der diesjährigen WM in Hochfilzen gewann sie Silber in der Verfolgung.