Widerstand und Entspannung: Die Bilder der Woche

REUTERS

Springflut: In Kapstadt treibt ein Sturm Meerwasser auf die Promenade. Wegen schweren Unwettern blieben am Mittwoch alle Schulen in der Provinz Westkap geschlossen. Das soziale Netzwerk Facebook aktivierte extra seinen Sicherheitscheck – eine Funktion die auch nach Anschlägen genutzt wird.